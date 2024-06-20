В ФРГ испугались введения жестких санкций против России DPA: ФРГ не поддержала введение новых жестких санкций против РФ Евросоюзом

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Pres

Правительство ФРГ выступило против инициации жестких мер в отношении России в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза, передает DPA. По информации журналистов, по этой причине новые ограничительные меры не принимались с мая.

Новый пакет санкций был предложен Европейской комиссией еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью Германии и ее требованиями о внесении изменений, — говорится в статье.

Как уточнили представители СМИ, требования Германии касались ослабления мер для борьбы с обходом санкций Москвой. Такие шаги немецких властей были спровоцированы страхом чрезмерных административных расходов и потерей продаж, констатировали в агентстве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый, 14-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России в первую очередь будет нацелен на энергетический сектор. Ограничения будут включать усложнение доступа импортеров из РФ к западным технологиям, в том числе в области энергетики. Новые рестрикции также направят на сокращение дополнительных энергодоходов российской стороной. В Европе выразили надежду на снижение возможности России по обходу западных санкций.