Германия хочет купить 30 млн доз вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a4f49678-a34e-11eb-be25-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти ФРГ хотят приобрести 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа российского производства «Спутник V». Об этом 22 апреля в разговоре с журналистами рассказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер, слова которого приводит телеканал N-TV.

Он сообщил об этом в ходе рабочего визита в Москву. По словам Кретчмера, в ФРГ хотят трижды купить по 10 млн доз сыворотки российского производства. Запланированные покупки должны состояться в июне, июле и августе.

Закупка может состояться только после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), — сказал Кретчмер.

Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Как ранее передавал NEWS.ru, сывороткой «Спутник V» привились уже примерно 10-11 млн россиян, рассказал директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.