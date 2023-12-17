Немцы могут остаться без рождественских подарков из России Таможня ФРГ: рождественские подарки из России могут быть конфискованы

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Рождественские подарки, присланные в Германию из России, могут быть конфискованы в целях соблюдения санкционного режима, предупредила пресс-служба Таможни ФРГ жителей страны. В ведомстве подчеркнули, что исключений для праздничных посылок не предусмотрено.

Ввоз множества товаров различного вида из России запрещен. Под запрет попадают и товары, которые могут быть частью подарочных отправлений, например, целлюлоза и бумага, древесина и изделия из нее, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика, — говорится в сообщении.

В начале сентября Еврокомиссия опубликовала документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям, в Европу из России запрещено ввозить ноутбуки, смартфоны, косметику, шампуни, драгоценности, чемоданы и прочие личные товары. Все эти вещи могут конфисковать. Кроме того, запрещен въезд на автомобилях с российскими номерами. При этом в ЕК в указали, что страны Евросоюза должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.