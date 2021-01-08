В ФРГ число жертв пандемии превысило 40 тысяч

https://static.news.ru/photo/6257726c-530e-11eb-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Число скончавшихся пациентов с диагностированным ранее коронавирусом в Германии перевалило за 40 тысяч.

По данным Института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ и ведущего статистику заболеваемости COVID-19 в стране, за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 16 946 новых случаев заражения коронавирусом, а также 465 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 1 908 527 человек. Жертвами стали 40 343 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. При этом более 1,5 млн немцев смогли победить болезнь и успешно завершили лечение, передаёт РИА Новости.

Глава канцелярии канцлера ФРГ и министр Германии по особым поручениям Хельге Браун заявил, что власти могут продлить локдаун, если отдельными федеральными землями государства не будут соблюдаться введённые из-за пандемии коронавируса ограничения, действующие в стране до конца января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что для Германии следующие недели зимы станут самыми сложными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в традиционном субботнем видеообращении, размещённом на сайте правительства.