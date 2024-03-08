В ФРГ боятся, что у России есть «секс-компромат» на немецких политиков Bild: у РФ есть «секс-компромат» на немецких политиков

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Россия располагает интимными видеозаписями с участием политиков Германии, заявил Bild эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. По данным газеты, после утечки разговора высокопоставленных офицеров, в котором обсуждалась атака на Крымский мост, вопрос наличия у российской разведки такого компромата взволновал политический Берлин.

Конечно есть, — заявил он.

1 марта, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, запись длится 40 минут, на ней немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины. По его словам, в Кремле ждут результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что военные круги в Германии вновь «рвутся в бой», позабыв об уроках Второй мировой войны. Он объяснил, что это видно по реакции Германии на слитый разговор немецких офицеров. Сенатор подчеркнул, что сложилась крайне тревожная ситуация.