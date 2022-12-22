В Германии задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией, сообщила генеральная прокуратура ФРГ. По данным ведомства, обвиняемый в 2022 году передал информацию, которую получил в ходе своей профессиональной деятельности российской разведывательной службе, содержание является государственной тайной.
Федеральная прокуратура... 21 декабря задержала гражданина Германии Карстена Л. силами уголовной полиции в Берлине... В 2022 году он передал информацию, которую получил в ходе своей профессиональной деятельности российской разведывательной службе. Содержание является государственной тайной, — говорится в сообщении.