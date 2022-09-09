В Forbes рассказали об энергетическом кошмаре Европы из-за газа Обозреватель Forbes Рункявичюс: Россия воплотит в реальность энергетический кошмар Европы

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принудительные ограничения на использование российского газа могут стать фиаско для Европы, заявил журналист Дэн Рункявичюс в статье для Forbes. По словам обозревателя, страны Евросоюза находятся в абсолютной зависимости от России, так как более 2/3 энергии европейских стран производится из природного газа, поступающего по «Северному потоку».

Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью, — сказано в тексте.

Рункявичюс, опираясь на расчеты инвестиционного банка Goldman Sachs, констатирует, что если Россия не возобновит транзит газа по «Северному потоку» в полноценном объеме, то ФРГ придется перейти на принудительное нормирование. Журналист отметил, что это приведет к сокращению производства на 65%.

Другими словами, это энергетическое фиаско ставит часть европейской промышленности на колени. Хуже всего то, что даже бюджетный пакет в €375 млрд, собранный Европой, не способен спасти ее, поскольку нельзя купить газ, которого нет, — заключил автор.

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