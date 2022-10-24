В Финском заливе у Выборга зафиксировали четыре неясных сейсмособытия

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В Финском заливе рядом с Выборгом примерно в районе прохождения «Северного потока» были зафиксированы четыре сейсмических события неясного происхождения, похожие на взрывы, следует из сообщений Финского сейсмологического института, передает РИА Новости. Отмечается, что активности были зарегистрированы 20 и 21 октября.

Сейсмособытия происходили 20 октября с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 зарегистрирован толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4. Примерно в этот временной промежуток было зафиксировано еще одно сейсмособытие на следующий день.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем: по их словам, замеченные повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.

В ответ на это первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что результаты расследования представляют собой «обыкновенный маразм», а любой нормальный человек никогда не поверит в эту версию, поскольку Россия потеряла не только газопроводы, но и закачанный в них газ, а также саму возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Он также предположил, что диверсию мог совершить «кто угодно», а нынешние выводы ФРГ сделаны под давлением США.