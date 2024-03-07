В финском сервелате нашли вирус гепатита Е Yle: несколько видов сервелата уберут из продажи в Финляндии из-за гепатита Е

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Финский производитель Kotivara намерен убрать из продажи сервелат нескольких видов из-за обнаружения в нем гепатита Е, передает издание Yle. По его информации, Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии зарегистрировало уже около 80 случаев заражения. Уточняется, что подлежащие изъятию партии находились в магазине с начала ноября прошлого года.

Производитель Kotivara изымает из продажи несколько видов сервелата, поскольку в части продукции был обнаружен гепатит E. <...> Подлежащие изъятию партии находились в продаже с 3 ноября в магазинах розничной и оптовой торговли, — говорится в публикации.

Граждан призвали вернуть опасный продукт в магазин. Для этого им посоветовали сверить номер партии с данными, указанными на сайте здравоохранения. По информации издания, стоимость покупки будет компенсирована.

Ранее врач-гастроэнтеролог Константин Спахов предупредил об опасности лимонной кожуры, которую обрабатывают тиабендазолом. Специалист отметил, что вещество не обладает острой токсичностью, но наносит вред при регулярном попадании в организм. В связи с этим врач посоветовал чистить лимоны, как и другие цитрусовые.