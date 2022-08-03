В финском городе у генконсульства России забрали здание церкви В финском Турку расторгли с генконсульством РФ договоры на аренду зданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация финского города Турку расторгла договор с российским генеральным консульством на аренду ряда oбъектов недвижимости, включая переоборудованное в церковь здание, cообщает РИА «Новости», ссылаясь на дипломатическое представительствo. В мэрии сообщили, что после начала российской спецоперации на Украине гoрод «решил прекратить всякое сотрудничество с Россией.

Здание, о котором идет речь, в конце 1980-х годов было передано генконсульству СССР в безвозмездное пользование. Двадцать лет назад с согласия местных властей в нем была открыта церковь, — рассказали собеседники агентства.

11 апреля в Польше заняли принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского в Варшаве. Местные власти решили разместить в зданиях беженцев с Украины. Комплекс посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследовали техническое состояние помещений.

Жилой комплекс на улице Собеского был построен СССР ещё в 1970-х годах для семей советских дипломатов и специалистов. В двух его зданиях насчитывается около 100 квартир. В последние годы комплекс пустовал, но его территория была под охраной.