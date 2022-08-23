В Финляндии заявили об отсутствии желания налаживать связи с Россией Президент Финляндии Ниинисте: сейчас не время для налаживания связей с Россией

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Саули Ниинисте

Сейчас не время для налаживания связей с Россией, заявил финский президент Саули Ниинисте на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки, передает ТАСС. Он добавил, что между странами утрачено доверие и нет предпосылок для начала нового диалога.

В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей, — сказал он.

Власти Финляндии ранее приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Кроме того, МИД страны определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

С начала сентября Финляндия откроет в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% текущего количества.