В Финляндии заявили о повреждении третьего реактора АЭС «Олкилуото»

Фото: tvo.fi

Финская компания-оператор TVO Teollisuuden Voima, которая обслуживает АЭС «Олкилуото», заявила о повреждении в третьем реакторе станции, что может задержать его ввод в эксплуатацию. Речь идет о повреждениях насосов питательной воды, говорится на сайте компании.

Во время работ по техническому обслуживанию и осмотру были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3», — сказано в сообщении.

Оператор признал, что запустить до зимы третий блок не удастся. Теперь страна может столкнутся с дефицитом и даже отключения электроэнергии, о чем еще в июле говорили эксперты, призывавшие реже мыться и больше мерзнуть.

Новый график работы реактора компания обещает составить в ближайшие дни. Ожидалось, что испытания энергоблока завершат в декабре, после чего его введут в регулярную эксплуатацию. Компания заверила, что обнаруженные повреждения опасности не представляют.

Ранее сообщалось, что отказ Финляндии от российских энергоносителей может привести к тому, что уже этой зимой на территории страны могут начаться перебои с электроснабжением. Местные операторы будут отключать электроэнергию максимум на два часа в сутки.