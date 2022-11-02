В Финляндии не имеют доказательств контрабанды оружия с Украины Полиция Финляндии: доказательства контрабанды оружия с Украины в страну отсутствуют

Фото: Пресс-служба ФСБ

Замначальника Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Финляндии Маркус Вялимяки заявил, что ведомство не имеет подтверждений о попадании оружия с Украины к местным организованным преступным группировкам. При этом он допустил, что ОПГ пытаются завладеть оружием из зон конфликтов, говорится в заявлении ведомства.

Так Вялимяки прокомментировал слова комиссара полиции Кристер Ахлгрен, который ранее в интервью Yle предположил, что поставляемое Украине оружие может попасть к преступным группировкам.

На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликта, — подчеркнул Вялимяки.

По его словам, в задачу полиции входит рассмотрение потенциальных рисков, связанных с контрабандой оружия. В ведомстве действительно считают, что отдельные ОПГ заинтересованы в оружии именно с Украины. Пока данный сценарий Вялимяки назвал гипотетическим.

Ранее Кристер Альгрен заявил, что оружие, которое направлялось на Украину, появилось в руках представителей преступного мира в Финляндии. По его словам, оно также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах, а в Финляндию поставлялось, предположительно, контрабандными путями, налаженными байкерской группировкой Bandidos MC.