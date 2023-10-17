Названы причины выхода из строя газопровода в Финляндии Финский министр Мюккянен: Balticconnector был поврежден внешними силами

Фото: Balticconnector

Повреждение газопровода Balticconnector вызвано внешними силами, заявил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. По его словам, которые приводит Reuters, власти страны не будут ни на кого возлагать ответственность за ЧП без доказательств.

Все, что мы можем сказать, — [к инциденту] была [причастна] внешняя сила, — заявил Мюккянен журналистам в Люксембурге.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе встречи глав государств и правительств — участников Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) отказались обсуждать причины повреждения газопровода Balticconnector и вероятного виновника произошедшего. По словам Ниинисте, текущая ситуация не располагает к публичным разговорам на эту тему. В свою очередь Каллас подчеркнула, что обвинение в нанесении ущерба очень серьезное, его нельзя предъявлять, не имея на то веских доказательств.

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс даст решительный ответ, если получит подтверждение намеренной атаки на газопровод Balticconnector. Герой России, военный эксперт Сергей Липовой считает, что подрыв выгоден прежде всего США. По его мнению, случившееся является продолжением истории с диверсией на «Северных потоках».