Первую побочную реакцию на вакцину от COVID-19 зарегистрировали в Финляндии

https://static.news.ru/photo/28d66840-4ce7-11eb-a4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea в Финляндии получило первое сообщение о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

По словам главврача Fimea Майи Кауконен, содержание соответствующего заявления не разглашается с целью сохранения конфиденциальности.

Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались, — уточнила она в интервью Yle.

Вакцинация препаратами Pfizer и BioNTech в Финляндии началась 27 декабря. Первым прививки получил медицинский персонал. К настоящему времени вакцинацию прошёл медперсонал пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Как писал NEWS.ru, у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. По словам медика, у него в течение дня после прививки болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Ранее вакцина Pfizer/BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного использования при коронавирусе.