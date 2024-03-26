В Финляндии захотели «оживить» граничащие с Россией регионы на деньги ЕС Финские промышленники захотели улучшить граничащие с РФ регионы на деньги ЕС

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Конфедерация финской промышленности предлагает правительству страны создать в шести граничащих с Россией регионах особые экономические зоны для обеспечения роста экономики на этих территориях, передает пресс-служба организации. Там отметили, что ситуация в Восточной Финляндии серьезная и исключительная как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности, поэтому требует решения.

В интересах всей страны, а также ЕС, чтобы Восточная Финляндия оставалась живой и населенной. Средства для изменения экономического роста можно найти, объединив силы на региональном, национальном [уровнях] и уровне ЕС, — подчеркнул председатель конфедерации Харри Броман.

Промышленники предложили «получить у ЕС финансовый инструмент для укрепления стратегического положения граничащих с Россией стран». Также они считают необходимым осуществить инвестиции в энергетику, цифровые технологии и транспорт.

Ранее замкомандующего пограничной службой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что опустение территорий у российских границ вызывает беспокойство. По его словам, строительство забора и использование новейших технологий не могут полностью заменить роль людей в обнаружении подозрительной активности. Именно местные жители могут первыми заметить вызывающих вопросы посторонних и сообщить о них в пограничную службу, пояснил он.

До этого стало известно, что финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе.