Еще в одной стране обнаружили первый случай заражения оспой обезьян В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

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В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на медицинский округ столичного региона HUS. Инфекция выявлена у местного жителя, недавно вернувшегося из-за рубежа. О подозрении на заболевание сообщалось 25 мая.

В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает. Мы сообщили о подозрении в среду, — говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян в мире. В 17 странах подтверждены случаи инфицирования, больше всего их в Испании. В ВОЗ считают, что необходимости в массовой вакцинации от заболевания нет. Такое мнение высказал представитель организации Ричард Пибоди. По его словам, справиться со вспышкой помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.

В то же время советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку страна имеет качественную тест-систему и некоторый процент привитых от оспы граждан.