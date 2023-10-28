В Финляндии забор на границе с Россией назвали несерьезным MTV: жители Финляндии посчитали забор на границе с Россией несерьезным

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его «несерьезным», сообщает MTV Uutiset. По данным издания, финнов возмутили результаты строительства первых трех километров ограждения.

Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить, — подчеркивается в сообщении.

Руководитель проекта Исмо Курки, отвечая на критику о ненадежности конструкции, пообещал сделать забор более плотным. По его словам, также предстоит доработать множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Решение о сооружении ограждения на границе с Россией в Финляндии приняли с целью предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкцию оборудуют видеокамерами и системой сигнализации.

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Антти Хелантеря и заявило ему о прекращении действия соглашения о пограничном сотрудничестве. По данным МИД, соглашение было расторгнуто в ответ на конфронтационные действия со стороны Хельсинки, в том числе на дискриминацию россиян по признаку национального происхождения.