В Финляндии в мае продали рекордное количество алкоголя

https://static.news.ru/photo/6074f1ee-ac7f-11ea-b413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hinze, K./Arco Images GmbH/Global Look Press

В течение мая на территории Финляндии на 19% выросли показатели продаж спиртных напитков. В стране был поставлен рекорд за четыре года — граждане купили 7,6 тысячи литров алкоголя. Об этом журналистам рассказала представитель государственной алкогольной монополии Alko Маритта Исо-Ахо.

По её словам, в Финляндии в течение последних нескольких месяцев статистика потребления спиртного была лишена одного из двух показателей — подсчёта приобретённого алкоголя, который туристы привезли из других стран, где акцизы на него ниже. Это произошло из-за пандемии коронавируса и закрытия границы. Потому финнам приходилось и приходится покупать горячительное исключительно на внутреннем рынке.

Больше всего продажи выросли в апреле — на 22%. В мае продажи увеличились во всех товарных группах, кроме безалкогольных напитков. Продажи розовых вин выросли больше всего в процентном выражении, на 75%. Спрос на красные вина вырос на 23%, белые вина — на 25% и другие спиртные напитки — на 19%, — цитирует Исо-Ахо РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток у россиян на карантине. Об этом говорится в отчёте компании «Такском». Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.