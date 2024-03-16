В Финляндии высказались по поводу отправки войск на Украину Politico: глава МИД Финляндии Валтонен не исключает отправку войск на Украину

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает издание Politico. Глава ведомства отметила, что сейчас об этом речи не идет, однако в будущем ситуация может усугубиться.

Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся <...> Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать, — подчеркнула Валтонен.

Ранее военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он допустил, что последние обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предупреждал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО лишает их нейтрального статуса по отношению к России, которая теперь вынуждена защищаться. Он добавил, что в России создают новые военные округа в целях блокирования угроз с северо-запада.