В Финляндии впервые пройдет крупная встреча НАТО Первая в истории Финляндии крупная встреча НАТО пройдет 20–24 мая

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В Финляндии впервые пройдет крупная встреча представителей стран НАТО, сообщает департамент правительственных коммуникаций. Она состоится 20-24 мая в городе Тампере и будет посвящена транспортному планированию Альянса, передает ТАСС.

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев ранее заявил, что предприятия в Финляндии вынуждены останавливать свою работу на фоне антироссийской политики властей. Дипломат добавил, что риторика Хельсинки также приводит к опустению регионов, расположенных на границе с Россией.

Антироссийская политика Финляндии может негативно сказаться на ее экономике, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. Он не исключил, что североевропейская страна может оказаться на уровне Эстонии, где промышленности практически не осталось.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее выразил мнение, что правительство страны может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах. Глава ведомства отметил, что в настоящее время проект находится на стадии доработки и должен поступить на рассмотрение парламента в течение одной-двух недель. Он выразил надежду, что закон вступит в силу как можно скорее. Данный проект позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы.

