В Финляндии введут трёхнедельный локдаун из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cdb9c32e-774a-11eb-8627-96000091f725_660.jpg Фото: Zhu Haochen/Xinhua/Global Look Press

Финское правительство приняло решение о введении трёхнедельного локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила глава кабмина Санна Марин.

По её словам, дополнительные ограничения будут действовать с 8 по 28 марта.

В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет, — уточнила она.

Также правительство намерено внести предложение в парламент о закрытии ресторанов.

Марин подчеркнула, что кабмин вместе с президентом готов объявить в стране чрезвычайное положение. За счёт очередных мер планируется снизить заболеваемость и избежать перегрузки здравоохранения.

Согласно данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешнее увеличение количества заразившихся COVID-19 связано с более высокой патогенностью штаммов. В общей сложности в Финляндии зафиксировано 55 122 заболевших, привито 302 342 человека, или 5,5% населения страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что два жителя Финляндии заразились неизвестным ранее штаммом коронавируса. Учёные назвали его Fin-796H, по их данным, этот штамм не встречается больше нигде в мире.