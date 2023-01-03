В Финляндии сравнили падение ВВП Украины и России В Финляндии спад российской экономики оценили в десять раз меньше, чем у Украины

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Украинский ВВП обрушился на 40%, пишет Ilta-Sanomat со ссылкой на научного сотрудника Александровского института при Хельсинкском университете Илмари Кяихкё. В то же время спад российской экономики эксперт оценил в десять раз меньше.

По самым мрачным прогнозам, санкции едва ли поставят Россию «на колени» и повлияют на ее способность вести боевые действия. Кяихкё отметил, что в этом вопросе изначально был чрезмерный и ничем не оправданным оптимизм.

В 2023 году половину стран Евросоюза ожидает рецессия из-за конфликта на Украине, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Глава МВФ отметила, что текущий год станет серьезным испытанием для мировой экономики из-за того, что рост ВВП крупнейших представителей глобального экономического пространства — США, ЕС и Китая — замедлится.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене.