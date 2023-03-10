Финляндия выделит Украине €29 млн гуманитарной помощи Финляндия выделит Украине €29 млн на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества

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Финляндия выделит Украине €29 млн на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития, сообщается в заявлении МИД республики. В ведомстве отметили, что €15 млн из этой суммы пойдут на гуманитарные нужды, а €14 млн — на поддержку в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности и на восстановление инфраструктуры.

Нам нельзя быть безразличными. В разгар кризиса люди должны иметь доступ к продуктам питания, жилью и лекарствам, а дети — иметь возможность ходить в школу, — сказал министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари.

10 марта президент Финляндии Саули Ниинисте назвал бесполезной перспективу разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил сразу после встречи с президентом США Джо Байденом.

Ниинисте ранее стал инициатором отказа стран Скандинавии от нейтрального статуса и вступления Швеции и Финляндии в НАТО после того, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на территории Украины. Ниинисте пояснил, что вступление в Альянс гарантирует Хельсинки сохранность границ государства.

В декабре Ниинисте заявлял, что планирует продолжать сотрудничать с Россией. Он отметил, что между государствами проходит общая граница длиной более тысячи километров и хотя бы поэтому необходимо держать контакт с российскими властями.