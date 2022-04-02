В Финляндии собрались «быстро» решить вопрос о вступлении в НАТО

Серьёзно пересмотреть позицию Финляндии по вступлению в НАТО призвала участников съезда Социал-демократической партии страны действующий финский премьер-министр Санна Марин. Об этом сообщил портал Yle. Темой съезда стало формирование позиции по вопросу членства страны в Североатлантическом альянсе.

Россия — не тот сосед, каким мы ее считали, — сказала Марин.

Она допустила, что Финляндия может столкнуться с последствиями при любом развитии событий — если граждане страны одобрят вступление в организацию и если не одобрят. И решить это необходимо «тщательно, но быстро», считаеть Марин — например, весной.

Собственную позицию относительно членства в Альянсе премьер-министр пообещала раскрыть в ближайшее время, когда в стране начнутся общественные дикуссии. При этом Марин подчеркнула, что ей неизвестно, чтобы какая-либо страна НАТО выступала против вступления Финляндии в Альянс.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к НАТО, сможет быстро получить членство. Он напомнил, что НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь.

Как заявил президент страны Саули Ниинистё, вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза. При этом он признал, что подача заявки в Альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин 24 февраля заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО при условии появления вопроса о её национальной безопасности.