В Финляндии россияне поставили неожиданный рекорд Yle: Россияне стали лидерами получения гражданства Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Финляндии в 2023 году поставлен рекорд по количеству получивших финские паспорта — 12 224 человека, сообщает издание Yle. Большинство из этих людей (1906) — россияне.

Кроме того, гражданами Финляндии стали жители Ирана (1 517 человек), сирийцы (805 граждан) и бывшие жители Сомали (728 человек).

В 2023 году финское гражданство получили на 2 026 человек больше, чем в 2022 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей» — по причине обучения жены в финском учебном заведении.

Пресс-служба МВД России сообщила, что в 2023 году 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство, еще 30 тысяч человек сообщили о наличии у них документа на право постоянного проживания в другом государстве, что в два раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что чаще всего россияне получали гражданство Израиля, Турции, Грузии, США и еще нескольких стран.