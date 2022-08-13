В Финляндии решили избавиться от «Лидского пива» Финская компания Olvi продаст «Лидское пиво» в Белоруссии в течение года

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Финский производитель хмельных напитков Olvi планирует в ближайший год продать свой белорусский актив «Лидское пиво», о чем говорится в финансовом отчете Olvi Group за первое полугодие 2022 года. Там отметили, что подготовка к уходу с белорусского рынка началась еще в марте, сразу после начала военной операции на территории Украины, в которой, по мнению организации, принимает участие и Беларусь.

На своем заседании 5 марта 2022 года совет директоров Olvi принял решение о выходе с белорусского рынка и одновременно приступил к подготовке мероприятий, направленных на продажу дочерней компании Olvi plc, принадлежащей 96,36% Lidskoe Pivo. Считается, что продажа Lidskoe Pivo весьма вероятна в течение ближайших 12 месяцев, — говорится в отчете.

В Olvi отметили, что по итогам 2021 года на Беларусь пришло 33,2% от общего объема продаж и 24,3% от общей прибыли компании. Кроме этого станет невозможной и экспорт пива в Россию. В общем итоге организация ощутит значительное сокращение бизнеса. Несмотря на это ее представители настроены решительно и осуждают всякое участие в военной операции на стороне России.

Ранее крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune в России. Соответствующее решение было принято с целью минимизации логистических трудностей, а также обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции.