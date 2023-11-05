В Финляндии разозлились из-за мороженого, связанного с Россией Yle: финские мороженщики продолжают зарабатывать в России

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Финская телекомпания Yle обвинила местных мороженщиков в связях с Россией. При этом журналисты подчеркнули, что в Финляндии сложно купить данное лакомство, не имеющее никакого отношения к РФ.

Связь с Россией можно найти в этих финских брендах: Penguin, Ingman и Fazer, некоторые виды мороженого Pirkka, финское мороженое сети S и собственное мороженое магазинов Lidl. Конфликт на Украине не является достаточной причиной для их ухода из страны, — сказано в материале издания.

Отмечается, что эти бренды поддерживаются двумя транснациональными компаниями: Unilever и Nestle. Все они по-прежнему ведут бизнес в России, утверждают журналисты.

Ранее швейцарская компания Nestle попала в украинский список «международных спонсоров войны», потому что продолжает вести свою деятельность в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. В Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пояснили, что, несмотря на заявления корпорации о том, что она обеспечивает население РФ только товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках в стране, Nestle все равно поддерживает экономику страны.

В сентябре стало известно, что НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компанию PepsiCo и производителя различных сладостей Mars. В ведомстве пояснили, что компании продолжают вести бизнес, платить налоги и активно искать сотрудников в России. При этом PepsiCo обещала приостановить деятельность на территории РФ.