В Финляндии обсудят ограничения на поездки россиян в страну YLE: правительство Финляндии 16 августа обсудит ограничения на выдачу туристических виз для россиян

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

Правительство Финляндии 16 августа на неофициальной встрече намерено рассмотреть вопрос ограничения поездок россиян в страну, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE. Отмечается, что Хельсинки пока не придерживаются конкретной позиции по этому вопросу.

Если подумать об ограничениях на поездки простых россиян, то я считаю, что на данный момент нет полной поддержки среди 27 государств — членов ЕС, — сказал исследователь при Хельсинкском университете Тимо Миеттинен.

МИД Финляндии, как сообщает YLE, изучил множество вариантов возможных ограничений, один из которых — осложнить процесс получения виз.

Сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно — туристические, студенческие, гуманитарные. В Еврокомиссии сообщили, что единообразия в этом вопросе внутри ЕС нет. В настоящий момент россияне могут подать заявление на туристическую визу в посольства Италии, Греции, Германии. Чехия, напротив, прекратила выдавать визы гражданам России (за исключением «гуманитарных случаев»), по меньшей мере до марта 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии. 11 августа стало известно, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе для тех, кто уже имеет шенгенские визы.

С требованием полностью закрыть для всех россиян въезд в Европу ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».