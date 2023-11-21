В Финляндии рассказали, сколько беженцев прибыло на один из КПП Погранотряд Лапландии: на КПП «Салла» из России за сутки прибыл 41 беженец

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

На финский пункт пропуска на государственной границе с Россией «Салла», который уже закончил свою работу, со стороны РФ прибыл 41 проситель убежища, сообщил пограничный отряд Лапландии в Twitter (Х). Отмечается, что это мигранты из Пакистана, Сомали, Кении, Марокко и других стран.

Сегодня, во вторник, 21 ноября 2023 года, на международный пограничный переход «Салла» прибыл 41 проситель убежища. Люди прибыли из России двумя разными группами на велосипедах. Люди были из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. В «Салле» пришлось временно ограничить движение, прежде чем был закрыт пограничный переход, — говорится в сообщении.

Ранее Финляндия заявила о готовности закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь на 22 ноября. В Хельсинки заявили, что мера связана с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что правительство страны обсудило с Россией ситуацию на границе по дипломатическим каналам, однако соглашение достигнуто не было. В связи с этим Хельсинки рассматривает введение новых ограничений на границе.

До этого стало известно, что Финляндия временно закрывала контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией. Решение связано с перегруженностью КПП. Работу возобновили утром 19 ноября.