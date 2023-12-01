В Финляндии рассказали о темпах строительства ограждений на границе с РФ Helsingin Sanomat: Финляндия ускорит строительство ограждений на границе с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финляндия намерена ускорить строительство новых ограждений на границе с Россией, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, передает Helsingin Sanomat. По словам чиновницы, работы уже шли и планировалось, что они закончатся в 2026 году.

Отмечается, что Рантанен таким образом ответила на заданный ей вопрос в парламенте страны, можно ли ускорить данный процесс. При этом руководитель проекта, представитель Погранохраны Финляндии Исмо Курки отметил, что более оперативное строительство ограждения потребует дополнительного финансирования.