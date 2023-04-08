В Финляндии рассказали о пользе вступления в НАТО Ilta-Sanomat: НАТО с помощью Финляндии будет собирать данные о передвижениях ВС РФ

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Хельсинки, парламент Финляндии

Принятие Финляндии в НАТО поможет Альянсу в сборе информации о передвижениях войск Вооруженных сил России, сообщает издание Ilta-Sanomat. По его данным, это в свою очередь избавит Европу от «неприятных сюрпризов».

Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам, — подчеркивается в публикации.

Также издание отметило, что членством в Североатлантическом альянсе Финляндия обеспечила себе защиту на случай нападения стран Балтии. В Хельсинки уверяют, что страна не будет обузой для НАТО, она способна предоставить Альянсу новые возможности.

Финский обществовед и публицист Йохан Бекман ранее заявил, что жителям Финляндии не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО. Граждане страны оказались заложниками своего правительства, считает он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не укрепляет стабильность и безопасность в Европе. По его словам, этот шаг создает для РФ дополнительную угрозу. Москва примет меры для ребалансировки системы безопасности, отметил он, добавив, что сейчас не может назвать конкретные шаги, которые намерена предпринять Россия.