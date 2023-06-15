В Финляндии рассказали о новом пакете военной помощи Украине Министр обороны Кайкконен: Финляндия готовит военную помощь Украине по ее пожеланиям

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Антти Кайкконен

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Хельсинки готовит новый, уже 17-й пакет военной помощи Украине. Он будет сформирован с учетом последних пожеланий Киева, отметил чиновник по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Финляндия доставила в Украину 16 пакетов оборонительных материалов, а я подготовил 17-й пакет. Только что на встрече мы получили свежую информацию о том, какие потребности есть у Украины, и эти пожелания будут учтены, — пообещал Кайкконен.

Глава финского военного ведомства также рассказал, что в Брюсселе министры обсуждали увеличение странами — членами НАТО расходов на оборону, которые должны превышать нынешние 2% ВВП. Для Финляндии эта встреча была первой, в которой она участвовала как полноправный член Североатлантического альянса. Страна вступила в блок 4 апреля 2023 года, став 31-м членом НАТО.

Ранее сообщалось, что украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией, сообщало издание Helsingin Sanomat. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области. Фактчекер HS Джон Хелин утверждает, что снимки с подбитой финской техникой являются подлинными.