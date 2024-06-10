Десятки украинцев прорвались через границу Венгрии на военном грузовике Более 30 украинцев пересекли границу Венгрии на военном грузовике

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 30 украинцев прорвались через венгерскую границу на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола. По его словам, украинские пограничники 9 июня наткнулись на следы грузовика на участке «Косино» и «Большая Быйгань».

Проверка показала, что на учете воинских частей машина не состояла. Впоследствии грузовик обнаружили на территории Венгрии, но его пассажиры успели покинуть транспортное средство. В Венгрии заявили, что на окраине села Барабаш задержаны 32 украинца, но их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.

Позже стало известно, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Они стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.