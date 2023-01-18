В Финляндии рассказали, как можно было предотвратить конфликт на Украине Премьер Финляндии: членство Украины в НАТО могло бы предотвратить конфликт

Фото: Министерства обороны Украины

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на Давосском форуме заявила, что членство Украины в НАТО могло бы предотвратить конфликт, пишет Politico. Глава правительства подчеркнула, что Хельсинки претендуют на членство в Альянсе, поскольку не хотят войны.

Членство Украины в НАТО предотвратило бы конфликт .<...> Мы хотим стать членом НАТО, потому что больше никогда не хотим войны в Финляндии, — сказала Марин.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая 2022 года. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что в 2023 году все соответствующие процедуры завершатся.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что российский лидер Владимир Путин спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО. Политик предположил, что президент РФ не видит в действиях Хельсинки опасности.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее признал, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.