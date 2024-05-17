В Финляндии раскрыли, как страна относится к отправке войск на Украину МО Финляндии: идея отправки войск на Украину не вызвала энтузиазма

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На сегодняшний день в Финляндии не наблюдается большого энтузиазма относительно идеи отправки армии НАТО для непосредственного участия в боевых действиях на Украине, заявил генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне Куусела, чьи слова приводит Breaking Defense. При этом он признал, что такая политика широко разделяется странами — участницами Альянса.

Насколько я понимаю, эта политика широко разделяется странами НАТО. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но я не вижу [в Финляндии] большого энтузиазма в отношении непосредственного участия в действиях на местах, — заявил Куусела.

Гендиректор добавил, что уже сегодня НАТО вмешивается в украинский конфликт, поставляя вооружения и советуясь с властями страны. По его мнению, по этой причине Россия воспринимает Альянс как непосредственного участника конфликта.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон высказался об идее отправки личного состава вооруженных сил скандинавской страны на Украину. По его словам, на сегодняшний день таких планов нет. При этом Йонсон не исключил, что Стокгольм рассмотрит такой вариант, если его предложат союзники по НАТО.