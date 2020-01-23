Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV в финском городе Ивало.

Они обратились в местный Центр здравоохранения с симптомами гриппа. По данным «Невских новостей», 24 января у пациентов взяли пробы для проверки.

Они будут отправлены в Хельсинки для анализа, — сообщили в инфекционном отделении центральной больницы Лапландии.

До обращения к медикам туристы побывали в Норвегии, после чего несколько дней путешествовали по Лапландии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет здравоохранения Пекина объявил высший уровень угрозы здоровью в связи с распространением коронавируса.

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