Двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV в финском городе Ивало.
Они обратились в местный Центр здравоохранения с симптомами гриппа. По данным «
Они будут отправлены в Хельсинки для анализа, — сообщили в инфекционном отделении центральной больницы Лапландии.
До обращения к медикам туристы побывали в Норвегии, после чего несколько дней путешествовали по Лапландии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет здравоохранения Пекина объявил высший уровень угрозы здоровью в связи с распространением коронавируса.
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