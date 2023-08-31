В Финляндии провели инвентаризацию бомбоубежищ из-за «угроз со стороны РФ»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Финляндии провели массовую инвентаризацию бомбоубежищ по всей стране из-за «военных и иных угроз» со стороны России, передает BRIEF со ссылкой на отчет МВД страны. Так, чиновники проверили более 50 тысяч объектов, в которых могут разместиться 4,8 млн человек.

Большинство бомбоубежищ находятся в удовлетворительном состоянии, но они все равно требуют обслуживания и ремонта. Согласно проверке, более 90% убежищ способны обеспечить надежную защиту от бомбардировок и обстрелов обычным оружием, 83% могу защитить от газов и радиации.

В убежищах есть вентиляторы, непроницаемые двери, складные кровати и сухие уборные. Все эти условия соответствуют закону, принятому в 2011 году.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей» — по причине обучения жены в финском учебном заведении.