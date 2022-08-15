В Финляндии продолжат укреплять границу с Россией Премьер-министр Финляндии Марин: Хельсинки продолжать инвестировать в укрепление границы с РФ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Власти Финляндии продолжат инвестировать в укрепление границы с Россией, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает ТАСС. В ходе пресс-конференции по итогам заседания премьер-министров стран Северной Европы в Осло она объявила, что страна потратила немалые деньги на эти цели и не собирается останавливаться.

Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными, — заявила министр.

Премьер подчеркнула, что Финляндия сотрудничает с Североатлантическим альянсом по вопросу укрепления границ своей страны и не будет создавать блоки внутри НАТО.

В начале июля президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о погранохране, которые позволяют установить дополнительные заграждения на границе с Россией. В МВД страны считают, что изменения в нормативном акте повысят готовность Хельсинки к «дестабилизирующим» ситуациям.

14 августа президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такой шаг позволит укрепить безопасность двух стран «перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве».