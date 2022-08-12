В Финляндии призвали остановить проект скоростной магистрали в Россию Минторг Финляндии призвал остановить строительство скоростной магистрали в сторону России

Фото: IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал правительство остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали на российском направлении. Из-за спецоперации на Украине строить магистрали следует в другом направлении, отметил он телерадиовещательной корпорации YLE.

Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены, — считает министр.

Проектом Itärata (Восточная железная дорога) предполагается строительство магистрали для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой с последующим продлением до границы России, а при участии Москвы на своей территории — до Петербурга и Москвы.

Скиннари предложил средства, которые предназначены на Itärata, перенаправить на строительство железных дорог в других направлениях.

Ранее стало известно, что глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил: Хельсинки намерены ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам. По его словам, этот способ путешествий стал популярным среди россиян из-за отмены прямого авиасообщения между РФ и государствами Евросоюза.