В Финляндии приняли законопроект о беженцах на границе с РФ Комитет финского парламента принял законопроект о выдворении прибывших из РФ

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Конституционный комитет парламента Финляндии одобрил проект закона, по которому прием беженцев будет ограничен, а в случае отказа в заявке просителю убежища на границе с РФ грозит депортация, передает финское издание Ilta-Sanomat. Отмечается, что в случае принятия нормы может быть открыта граница с Россией.

Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе (граница с Россией — NEWS.ru), — сказано в материале.

Отмечается, что за проголосовали 15 парламентариев, против выступили двое. При этом некоторое время назад глава финского кабмина Петтери Орпо заявлял, что этот закон может позволить в дальнейшем постепенно открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Ранее финские пограничники заявили, что 10 июня воздушное пространство в восточной части Финского залива вблизи города Ловийса нарушили четыре российских военных самолета. Речь, по их данным, идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. Минобороны Финляндии заявляло о начале проверки по этому вопросу.