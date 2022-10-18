В Финляндии пригрозили лишением россиян имущества Финский министр Кайкконен: при необходимости имущество россиян в стране экспроприируют

Фото: IMAGO/Antti Yrjönen/Global Look Press

Антти Кайкконен

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, которое россияне приобрели в стране. Под эту меру попадают объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», отметил он в беседе с Aamulehti.

Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует, — рассказал министр.

При этом он не стал уточнять, рассматривается ли это решение в настоящее время. Лишь добавил, что «преимущественное право покупки уже применялось». Кайкконен признал, что не все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии несут «риски для безопасности».

Ранее «Известия» сообщили, что финские экономисты оценили ущерб после решения властей страны о закрытии границ для россиян. Так, старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола считает, что эффект для финской экономики будет ограниченным. По мнению эксперта, количество приезжающих в Финляндию россиян за последние годы существенно снизилось из-за пандемии.