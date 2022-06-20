В Финляндии предсказали рост цен из-за спецоперации на Украине Обозреватель Тейвайнен предсказал рост цен в Финляндии из-за спецоперации на Украине

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72% финских компаний планируют повысить цены в ближайшее время, еще 60% предприятий отчитались о подорожании товаров — такие изменения в экономике страны произошли из-за спецоперации на Украине, заявил обозреватель Алексис Тейвайнен. По его словам, в наиболее уязвимом положении оказались предприятия, поддерживающие торговую связь с Россией, пишет «ПолитРоссия».

Опрос, проведенный организацией Trade advocacy, показывает, что фирмы, находящиеся в наиболее уязвимом положении, — это энергоемкие компании и предприятия, имеющие какие-либо связи с Россией, — заверил Тейвайнен.

В свою очередь генеральный директор Торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен на некоторые виды сырья. Это негативным образом повлияло на издержки бизнеса и потребительские цены. Он считает, что кризис затронул «больное место» в экономике Финляндии.

Украинский кризис затронул больное место, что и вызвало изменения цен, поскольку инфляционная ситуация в стране и без того была сложной. Компаниям приходится переносить растущее давление на потребителей, — пояснил он.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация выставит Финляндии счет за расходы, потраченные на нереализованный проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Он подчеркнул, что шансы вернуть эти средства высоки и Росатом имеет успешный опыт в решении подобных вопросов.