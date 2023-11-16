В Финляндии предрекли остановку грузового трафика с Россией Финская таможня: грузовой трафик с Россией остановится с 18 ноября

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Грузовой трафик Финляндии с Россией практически полностью остановится 18 ноября из-за решения Хельсинки закрыть четыре КПП, сообщил руководитель отдела статистики таможни скандинавской страны Олли-Пекка Пенттиля в Twitter (X). Он отметил, что в такой ситуации необходимо перенаправить грузы, которые идут автотранспортом через РФ транзитом.

На восточной границе в октябре грузовые автомобили [шли] из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, <...> но грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится, — написал Пенттиля.

Ранее правительство Финляндии заявило о закрытии четырех из восьми КПП на границе с Россией. Власти страны назвали это реакцией на то, что к «восточной границе» в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».

Уточняется, что с августа таких лиц было 91. Все являются гражданами третьих стран, но они пытались въехать с территории России. До этого российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей погранохраны, ситуация изменилась.