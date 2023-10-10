В Финляндии предположили, как произошла утечка газопровода Balticconnector Ниинисте: подводный газопровод Balticconnector мог быть поврежден извне

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Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что газопровод Balticconnector мог быть поврежден извне. По его словам, которые приводит РИА Новости, причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока неясна, — сказал Ниинисте.

В то же время премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что береговая и пограничная охрана обнаружили место утечки в газопроводе, повреждение находится в экономической зоне Финляндии.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Такое решение было принято после того, как оператор в 02:00 мск зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.

4 октября стало известно, что Европа вдоволь запаслась газом к зиме. Общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года. В ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщили, что к концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.