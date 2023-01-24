В Финляндии предложили взять паузу в переговорах с Турцией по НАТО Глава МИД Финляндии Хаависто: переговоры с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Пекка Хаависто

Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского Министерства иностранных дел Пекка Хаависто. По мнению главы внешнеполитического ведомства, переговорный процесс лучше возобновить после того, как обстановка в странах нормализуется, передает NTV. Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года, на фоне начала СВО на Украине, которое произошло 24 февраля.

В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится, — заявил Хаависто.

Ранее активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была согласована с местными властями. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувство негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».