В Финляндии предложили ввести новый тип визы для россиян Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для российских активистов и журналистов

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Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для россиян, облегчающий пересечение границы активистам и журналистам, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает ТАСС. Также он сообщил о том, что кабмин утвердил предложение МИД о сокращении числа выдаваемых туристических въездных документов для граждан России в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. По его словам, ограничения вступят в силу с сентября.

Накануне власти Финляндии рассмотрели решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Ранее Хаависто заявлял о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он пояснил, что таким образом очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.

В тоже время немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии сообщил о том, что Берлин выступит против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».