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По данным Роспотребнадзора, на пяти фермах северо-востока Польши зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8), забиты уже десятки тысяч индеек, кур и уток, однако риск существует ещё для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от этих ферм. Ведомство рекомендует россиянам при поездке в Польшу избегать контактов с птицей на рынках и открытых водоёмах.

Рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоёмах, а также в домашних хозяйствах. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах...