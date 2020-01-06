Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин предложила обсудить гибкий график работы для своей страны — четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день. Об этом сообщает Daily Mail.
Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, увлечениями и другими аспектами жизни, — заявила Марин.
Идею сразу же поддержала министр образования Финляндии Ли Андерссон. Она отметила, что крайне важно уменьшить рабочий день финнов.
В настоящее время в стране установлены пятидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день.
Как ранее писал NEWS.ru, в начале декабря заместитель председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Финляндии Санна Марин была избрана новым премьер-министром страны.
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