В Финляндии пожаловались на упадок после отказа от туристов из России Yle: бизнес на востоке Финляндии приходит в упадок без российских туристов

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/IMAGO/Global Look Press

Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, приходит в упадок после закрытия границы с Россией, сообщает финская телерадиокомпания Yle. По ее данным, первыми пострадали предприниматели, много лет занимавшиеся туризмом.

Так, банкротом стала компания Saimaa Travel, на протяжении последних 20 лет совершавшая круизы из Лаппеенранты в Выборг. За фирмой остался долг в 260 тысяч евро.

Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города, — сказала владелец компании Лайне.

Помимо этого, спа-отель в Иматре после отказа властей принимать россиян готовится уволить 20 сотрудников.

Между тем ЕС уменьшил финансирование восточных областей Финляндии. Из-за этого были отменены три программы поддержки. Новый кабмин также не способствует решению проблем. Он уже отменил решение о строительстве Восточной железной дороги.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village недалеко от пропускного поста Ваалимаа обанкротилась после закрытия границ с Россией. Район, в котором она находится, превратился в «призрак» из-за отсутствия туристов. Местный менеджер по недвижимости Микко Томминен назвал отсутствие русских клиентов смертельным ударом.