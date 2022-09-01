В Финляндии посоветовали россиянам не прятать евро на таможне В Финляндии таможенники посоветовали россиянам не прятать евро при проверке

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Если во время пересечения финско-российской границы россияне ппытаются спрятать имеющиеся у них наличные доллары, это будет расценено как контрабанда. Об этом заявил в интервью Yle главный таможенный инспектор страны Яркко Кескинен. По его словам, степень вины тут будет определять наличие злого умысла у задержанного.

Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили, — сказал таможенник.

Он также рассказал, что в настоящее время финские таможенники ежедневно конфискуют у возвращающихся домой россиян наличную европейскую валюты. Так люди поступают преимущественно в связи с санкциями ЕС, введенными из-за начала боевых действий на Украине. При этом точной статистики по изъятым денежным средствам у ведомства, по словам Кескинена, нет.

Евросоюз второго марта ввел запрет на продажу и поставку в РФ банкнот евро. Он распространяется на всех физических и юридических лиц, организации и органы власти, в том числе российское правительство и Центробанк.

Исключение составляют граждане, направляющиеся в Россию и провозящие валюту для личного пользования, а также дипломатические работники.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что еврозона может распасться уже в обозримой перспективе. Это произойдет после завершения так называемого «аттракциона европейской щедрости», когда богатые страны оплачивают потребности бедных.